McLaren-coureur Daniel Ricciardo hoopt dat het sprintweekend-format in Brazilië wederom goed uitpakt voor het team uit Woking: “Die weekendopzet is ons dit jaar gunstig gezind geweest.”

Dat laatste is zeker waar, want Ricciardo wist in het laatste weekend met een sprintrace – in Italië – het hoofdnummer te winnen na een goede start van de tweede gridpositie die hij in de sprintrace had veroverd. “Ik verheug me er dus op terug te gaan naar Brazilië én weer een sprintweekend af te werken. Die opzet is ons dit jaar gunstig gezind geweest. Ik denk dan ook dat we dit raceweekend met een positief gevoel kunnen ingaan”, blikt Ricciardo vooruit op Brazilië.

Wat voor extra motivatie zorgt voor het weekend in Brazilië, is dat McLaren gelijk de zure nasmaak uit Mexico kan wegspoelen. Het team hield maar één punt over aan het optreden in Mexico-Stad. “Dat was een teleurstellend resultaat”, erkent Ricciardo, die zelf na een startbotsing met Valtteri Bottas puntloos bleef. “Het is fijn dat we nu gelijk een weekend later de kans hebben terug te slaan.”

McLaren zal ook moeten terugslaan, want in de strijd om de derde plek bij de constructeurs is het voorbijgestreefd door Ferrari – dat wél een goede zondag had in Mexico. Toch maakt Ricciardo met het nodige optimisme de tocht van Mexico naar Brazilië. “Want als het net anders was gegaan bij de start, had de uitkomst heel anders kunnen zijn. We hadden er zeker een auto om goede punten mee te pakken.”

Norris

Het doel is nu dus dat in Brazilië te doen, benadrukt zowel Ricciardo als teamgenoot Lando Norris. “Ik hoop dat we daar kunnen toepassen wat we in Mexico hebben geleerd, en ons er als team kunnen verbeteren”, zegt Norris. “Er zijn nog vier races te gaan, dus elke sessie telt. Het sprintformat heeft wel bewezen genoeg kansen te bieden om tijdens het weekend stappen te zetten, maar hopelijk zijn we gelijk vanaf vrijdag snel.”

