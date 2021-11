Daniel Ricciardo leek de grootste hoop voor McLaren in Mexico na de gridstraf voor Lando Norris, maar de Australiër had zijn dag niet. Ricciardo crashte in bocht 1 met Valtteri Bottas en kwam na een lange middag als twaalfde over de steep: “Het waren 70 lange ronden.”

“Er gebeurde van alles en nog wat”, blikt Ricciardo bij Sky Sports terug op zijn start. Hij begon vanaf de zevende plaats, maar schoot als een speer weg en leek de vijfde en zelfs vierde plek te kunnen veroveren in bocht 1. Hij verremde zich echter en knalde tegen de zijkant van de Mercedes van Valtteri Bottas aan, die als gevolg daarvan spinde en schade oplie. “Ik heb de herhaling nog niet bekeken”, geeft Ricciardo aan over het incident met Bottas. “De eerste paar honderd meter naar de eerste bocht zijn altijd leuk hier omdat er zoveel slipstreams zijn en het was nogal stoffig. Het is best chaotisch maar het is wel leuk in die chaos.”

Toch verliep die start dus niet helemaal zoals gehoopt. “In de remzone was er ruimte aan de binnenkant bij Pérez. Als ik niet voor dat gat was gegaan, dan had iemand anders dat wel gedaan”, legt Ricciardo uit. “Er was redelijk wat ruimte en ik dacht dat ik het best onder controle had in het eerste deel van de remzone. Toen we de apex naderden begon iedereen wat dichter bij elkaar te komen. Op het laatste moment probeerde ik de auto af te remmen, maar toen kwam Valtteri voorbij en raakte hem. Ik heb mijn excuses aan hem aangeboden”, laat de Australiër weten.

Na die crash met Bottas moest Ricciardo de pitstraat opzoeken voor een nieuwe voorvleugel en sloot hij helemaal achteraan aan. “Het waren zeventig lange ronden”, aldus Ricciardo, die zonder punten Mexico verlaat.