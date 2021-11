Geen rust voor de Formule 1-coureurs, teams en fans. Direct na Mexico wacht komend weekend de negentiende race van het seizoen: de Braziliaanse Grand Prix die dit jaar officieel de Grand Prix van São Paulo heet. Voor de derde keer wordt het format van de sprintkwalificatie van stal gehaald en dat gooit het schema danig overhoop.

Max Verstappen zette zondag in Mexico-Stad opnieuw een stapje in de richting van zijn eerste wereldtitel. De Nederlander won voor Lewis Hamilton en leidt het WK nu met negentien punten en nog vier races te gaan. Komend weekend wacht de heren coureurs het Autódromo José Carlos Pace, het 4,309 meter lange asfaltlint in São Paulo. De Red Bull-coureur won er in 2019 – voor corona – de laatste editie, maar het is dit seizoen moeilijk te voorspellen wie waar goed is en dus lijkt alles open te liggen.

Max Verstappen wint de Braziliaanse GP van 2019 (Foto: Peter van Egmond)

Sprintkwalificatie

Op Interlagos wordt voor de derde keer dit seizoen geëxperimenteerd met de sprintkwalificatie. Dat betekent slechts één trainingssessie op vrijdag en daarna meteen kwalificeren. De uitslag van de kwalificatie bepaalt de startvolgorde voor de sprintkwalificatie van zaterdag. En de uitslag van die korte race bepaalt dan weer de startopstelling van de Grand Prix op zondag.

Lees ook: Interlagos definitief strijdtoneel van derde sprintrace in de Formule 1

Door het tijdsverschil met Brazilië ziet het tijdschema er opnieuw wat anders uit dan we gewend zijn. De meeste sessies beginnen aan het einde van de middag of in de avond. Zo valt het startschot van de sprintrace op zaterdag om 20:30 uur en kunnen we de Grand Prix zelf met het bord op schoot zien: die begint om 18:00 uur.

Tijdschema GP Brazilië (Nederlandse tijd):

Vrijdag 12 november

Vrije Training 1: 16:30 uur – 17:30 uur

Kwalificatie: 20:00 uur – 21:00 uur

Zaterdag 13 november

Vrije Training 2: 16:00 uur – 17:00 uur

Sprintkwalificatie: 20:30 uur – 20:30 uur

Zondag 14 november

Race: 18:00 uur – 20:00 uur