De Grand Prix van Mexico had een feestelijk weekend moeten worden voor Sergio Pérez, maar het is juist zijn meest teleurstellende race geworden van het seizoen. Na een slechte kwalificatie is de Mexicaan zijn teleurstellende thuisrace op een troosteloze zeventiende plek geëindigd. Het resultaat viel ver onder de verwachtingen, en Red Bull is vertrokken zonder de punten waarop ze hadden gehoopt.

LEES OOK: De andere kanten van Sergio Pérez: van voetbal en politiek tot de vreemdste vraag ooit

Comeback in Brazilië?

Pérez benadrukt in een persbericht dat het team de komende dagen alles op alles zal zetten om zijn auto klaar te maken voor het aankomende raceweekend in Brazilië. “We hebben meer nodig van mijn auto om competitief te kunnen zijn,” stelt Pérez. “Dat moet het doel zijn voor Brazilië. Helaas hadden we in Mexico veel schade, dus het ligt nu opnieuw in handen van mijn monteurs om mijn auto binnen korte tijd in topconditie te krijgen.”

LEES OOK: Sergio Pérez verzekert: ‘Volgend jaar rijd ik 100% nog Formule 1’

Kans op extra punten door sprintrace

Met Brazilië op het programma heeft Pérez opnieuw een kans om punten te scoren. Aangezien het programma ook een sprintrace bevat, heeft de Mexicaan een extra kans om punten te scoren. “De sprintrace biedt ons de mogelijkheid om extra punten te pakken, en dat gaan we zeker proberen,” zegt hij vastberaden. “Ik had een puntenfinish binnen bereik in Mexico, en als we dit weekend alles goed uitvoeren, kunnen we Brazilië hopelijk met punten verlaten.”

Voor Pérez is de missie duidelijk: een volledige en foutloze uitvoering van het raceweekend om in Brazilië de prestatie te leveren die Mexico hem heeft onthouden. Het team wil de teleurstellende thuisrace van Pérez achter zich laten en mikt op een sterke afsluiting van de triple header op het circuit van Interlagos.

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!