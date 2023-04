Felipe Massa overweegt naar de rechter te stappen om de Formule 1-wereldtitel van 2008 alsnog toegewezen te krijgen. De Braziliaanse oud-coureur heeft dat aan Motorsport.com laten weten naar aanleiding van uitspraken van voormalig F1-baas Bernie Ecclestone.

Massa was in 2008 actief voor Ferrari. Hij greep dat jaar naast de wereldtitel. De Grand Prix van Singapore speelde daarin achteraf een belangrijke rol. In 2009 bleek dat de uitslag van die race bewust beïnvloed was door een crash van Nelson Piquet junior. Ecclestone zei vorige maand tegenover F1-Insider dat binnen de F1-top al in 2008 alles bekend was. Die nieuwe informatie betekent dat achteraf gezien de race ongeldig had moeten worden verklaard. In dat geval was Massa dat jaar kampioen geworden en niet Lewis Hamilton.

Onderzoek

Omdat het manipuleren van de Grand Prix echter pas een jaar later bleek uit een onderzoek naar alle gebeurtenissen, kon er volgens de regels destijds niets meer aan de eindstand van het WK worden veranderd. Vijftien jaar later ziet Massa dan toch een juridische opening. Met dank aan uitspraken van Ecclestone een maand geleden. Daarover zo dadelijk meer.

Terug naar 2008

Piquet Junior zette tijdens de bewuste race in Singapore zijn Renault in de muur. Opzettelijk en in opdracht van het team, zo bleek in 2009 uit onderzoek. De crash was door Renault gepland, het moest teamgenoot Fernando Alonso helpen. Op Massa had het echter ook invloed: de safety car kwam de baan op en als gevolg van al het pitstopgeweld tuimelde hij naar de dertiende plek. Hamilton finishte als derde.

Na het onderzoek volgden allerlei straffen, maar de race werd niet geschrapt en daarmee bleef de eindstand van het WK in 2008 intact. Resultaten konden, omdat het een vorig seizoen betrof, niet meer reglementair gewijzigd worden.

Onthullingen

Advocaten van Ferrari en Massa zagen dat destijds naar eigen zeggen ook in. Onthullingen van Ecclestone dat niet in 2009, maar al tijdens het seizoen 2008 binnen de leiding van de Formule 1 bekend was dat er iets niet klopte, werpen echter nieuw licht op de zaak.

Ecclestone vertelde dat wijlen Max Mosley (oud-president van de FIA) en hij al gedurende het seizoen wisten hoe de vork in de steel zat. Ze besloten er destijds het zwijgen toe te doen om de sport te beschermen en het kampioenschap niet te schaden. Maar, zo zei Ecclestone, volgens de statuten had in 2008 de race geschrapt moeten worden door de kennis van zaken. Dan was niet Hamilton, maar Massa wereldkampioen geworden.

Hoe nu verder?

De Braziliaanse oud-coureur stelt nu tegenover Motorsport.com dat hij de afgelopen weken de uitspraken van Ecclestone heeft bestudeerd en dat hij juridische stappen overweegt. “Het is triest, je weet dat het gestolen is. Het resultaat van deze race had geschrapt moeten worden en ik zou dan een titel hebben. Ik heb uiteindelijk het meeste verloren door deze uitkomst.”

Binnenkort wordt duidelijk hoe het verder gaat. Massa realiseert zich naar eigen zeggen dat, afhankelijk van de rechtspraak in een land, het gerechtelijk wel eens moeilijk kan worden om na vijftien jaar nog het eindresultaat van het WK te veranderen.