Voormalig Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene heeft zich kritisch uitgelaten over de manier waarop Lewis Hamilton de Scuderia probeert te helpen terug te keren aan de top. De Italiaan reageerde op uitspraken van de zevenvoudig wereldkampioen, die aangaf uitgebreide documenten te hebben opgesteld met verbetervoorstellen voor het team. Arrivabene herinnert zich dat Sebastian Vettel tijdens zijn Ferrari-jaren hetzelfde deed, maar acht die aanpak weinig effectief.

Hamilton maakte dit jaar meerdere keren duidelijk dat hij ‘alles op alles’ wil zetten om Ferrari weer te laten meestrijden om wereldtitels. Die ambitie volgde op een teleurstellend debuutseizoen bij de Scuderia. Het team boekte geen enkele overwinning en zakte terug naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. “Het was absoluut het meest uitdagende jaar uit mijn carrière, zowel binnen als buiten de auto”, zei Hamilton al tijdens het voorlaatste raceweekend in Qatar. “Ik heb nog zoveel ideeën over dingen die we moeten verbeteren.”

Maurizio Arrivabene herkende de situatie van Hamilton uit zijn eigen periode bij Ferrari. Hij trok een parallel met Sebastian Vettel. “Vettel stuurde ook dossiers met suggesties voor verbeteringen”, verklaarde de oud-teambaas tegenover de Italiaanse tak van Sky Sports. “Hij schreef, sprak en deelde alles.” Op de vraag hoeveel waarde die documenten hadden, was Arrivabene helder: “Bijna nutteloos. Ik wil niets negatiefs zeggen over Sebastian, maar iedereen moet zich met zijn eigen taken bezighouden.”

‘Coureur moet zich geen ingenieur wanen’

Volgens Arrivabene schuilt daarin een principieel probleem. “Als een coureur zich een ingenieur waant, is het einde zoek. Dan is het echt afgelopen. Coureurs brengen twee of drie dagen door in de simulator en krijgen een algemene indruk, maar de duivel zit in de details.” De rolverdeling binnen een Formule 1-team moet volgens de Italiaan dan ook helder blijven. “Als de auto op het circuit is, moet de coureur relevante feedback geven”, besloot hij stellig. “Daarna is het aan de ingenieurs om gerichte verbeteringen door te voeren.”

Maurizio Arrivabene was tussen 2014 en 2018 teambaas van Ferrari en leidde het team in de periode dat Sebastian Vettel meerdere titelpogingen deed. Onder zijn leiding behaalde Ferrari verschillende overwinningen en eindigde het team meermaals als vicekampioen bij de constructeurs. In 2019 werd hij opgevolgd door Mattia Binotto.

