Voormalig Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene heeft zich lovend uitgelaten over Max Verstappen. De Italiaan vergelijkt de viervoudig wereldkampioen met de legendarische Michael Schumacher. Arrivabene werd gevraagd naar de recente dominantie van de Nederlander, die in 2025 weliswaar werd onttroond door Lando Norris, maar volgens menig kenner nog altijd op eenzame hoogte rijdt. De ex-teambaas ziet in Verstappen de natuurlijke opvolger van Schumacher.

Maurizio Arrivabene laat zelden van zich horen in de media, maar na afloop van het Formule 1-seizoen van 2025 nam hij tegenover Quotidiano Sportivo de sport onder de loep. Volgens de 68-jarige Italiaan – die vier jaar aan het roer stond bij Ferrari – is Max Verstappen bij uitstek de coureur die het maximale uit zijn materiaal weet te halen. “Laat er geen twijfel over bestaan, Max is een fenomeen”, zei hij met klem. “Een Formule 1-auto bestaat uit zo’n vijftigduizend onderdelen en hij weet overal het uiterste uit te persen.”

Verstappen de nieuwe Ferrari-kampioen?

Gevraagd om Verstappen te vergelijken met een coureur van weleer, kwam Arrivabene al snel uit bij Michael Schumacher, met wie hij zelf nauw samenwerkte. “Verstappen is de erfgenaam van Schumacher”, vervolgde hij. “Hij heeft dezelfde kracht, hetzelfde gevoel voor leiderschap. Hij weet hoe hij de mensen met wie hij werkt moet inspireren.” Verstappen is hard op weg een plek naast de gevierde Ferrari-coureur te veroveren in de geschiedenisboeken van de Formule 1. Met 71 overwinningen op zijn palmares volgt hij Schumacher op de ranglijst van meest succesvolle coureurs aller tijden, al ontbreekt het hem vooralsnog aan zeven wereldtitels.

Maurizio Arrivabene was tussen 2014 en 2018 teambaas van Ferrari en leidde het team in de periode dat Sebastian Vettel meerdere titelpogingen deed. Onder zijn leiding behaalde Ferrari verschillende overwinningen en eindigde het team meermaals als vicekampioen bij de constructeurs. In 2019 werd hij opgevolgd door Mattia Binotto.

