Red Bulls topman Helmut Marko straalt van oor tot oor wanneer hij na de race in Las Vegas opgewekt het onderkomen van de stierenstal binnenwandelt. “Hoe ik deze race bondig zou samenvatten? Max on fire.”

Hij spuide in de aanloop naar de inaugurele Grand Prix van Las Vegas nogal wat kritiek op het evenement. Te veel show, saai circuit en te weinig oog voor racen. Toch erkent Max Verstappen na afloop dat hij ruim anderhalf uur lang ‘veel lol heeft gehad’. Net als voor bijna iedereen is de race ook voor hem een enorme meevaller geweest. “Ik kijk ernaar uit hier volgend jaar weer te racen”, bekent de wereldkampioen.

Verstappen stuurt zijn RB19 in het gokparadijs onder kunstlicht naar de achttiende overwinning van 2023. “Best een goed gemiddelde”, lacht Helmut Marko. “Het doel is volgende week de laatste race in Abu Dhabi ook te winnen. Dan komt Max misschien op 19 uit 22. Ik verwacht niet dat zoiets weer snel zal gebeuren.”

Red Bulls topman heeft in het Amerikaanse klatergoudparadijs genoten van zijn sterrijder. De manier waarop hij zich na de tijdstraf van vijf seconden vanuit het middenveld weer naar voren manoeuvreerde, is volgens Marko het hoogtepunt van de show. Max was on fire”, meent Marko. “Dat is misschien niets nieuws, maar dit was toch iets anders.”

Volgens Marko heeft Verstappen op de harde band het verschil gemaakt. “Want op de mediumband waren we niet zo dominant als we hadden gedacht”, zo analyseert de Oostenrijker, die daarnaast Red Bulls ‘foutloze strategie’ en het teamwork van beide coureurs prijst. “Dat was heel goed”, stelt Marko. “Checo heeft Max geholpen en Max Checo. We hebben deze race echt als een team gereden.” De Oostenrijker vindt dan ook dat wel een biertje heeft verdiend, later in de nacht. Over de Grand Prix zelf en de kritiek die Verstappen daarop drie dagen lang heeft gehad, houdt Marko zich op de vlakte. “Eind goed, al goed”, vindt hij. “Eén keer per jaar zo’n race is prima.”

Jos lovend over Max

Ook Jos Verstappen ontdekte snel dat zijn zoon er zin in had. Hij gelooft niet dat het uit een soort geldingsdrang is voortgekomen om zijn kritische toon met een overwinning te moeten verantwoorden. “Ik denk dat het meer kwam door de straf die Max in het begin kreeg. Dat stak het vuurtje volgens mij wel aan.” De Limburger zegt dat de race hem alleszins is meegevallen. “Links en rechts veel inhaalacties, er gebeurde van alles: ik vond het een leuke race. Het was ook best spannend. Het circuit is voor de rijders weliswaar niet uitdagend en er was weinig grip, maar het algemene plaatje vind ik positief.”

Dat zijn zoon de teller op achttien heeft gezet nadat hij er ook in de derde Amerikaanse race van dit jaar met de trofee vandoor is gegaan, blijft voor Verstappen senior iets bijzonders. “Al die records en overwinningen: ik denk niet dat wij nog gaan meemaken dat die overtroffen worden. Max is zelf helemaal niet met records bezig, maar ik ben er best wel trots op, ja. De auto is betrouwbaar, Max staat er elke wedstrijd en je ziet hoe snel hij is. Hij maakt het verschil in de auto, zit er bovenop en doet het gewoon. Volgens mij”, zo besluit Verstappen, “kan het niet veel beter dan nu. Laten we maar kijken hoe het verder gaat.”

