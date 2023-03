De eerste race van het Formule 1-seizoen ligt achter ons en wat hebben we hiervan geleerd? Gaat Max Verstappen met twee vingers in de neus kampioen worden, is Aston Martin definitief de top drie binnengedrongen en gaan er koppen rollen bij Ferrari? Dit en meer in de nabespreking van de Grand Prix van Bahrein met Jeroen Bleekemolen, André Venema, Mike Mulder en Bas Holtkamp.

