Max Verstappen reed afgelopen weekend zijn tweede NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Met de Mercedes-AMG kwamen hij en zijn teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon als eersten over de streep, al werd de overwinning later ongeldig verklaard omdat het team te veel bandensets had verbruikt. De echte winnaar van het weekend was misschien wel de NLS zelf, die optimaal profiteerde van de Max Mania rond het evenement.

Dankzij het nieuwe optreden van Max Verstappen op de Nürburgring trokken verschillende livestreams van de NLS meer dan één miljoen kijkers. De Engelstalige uitzending trok meer dan 1,1 miljoen kijkers, terwijl het onboard-kanaal van Verstappen – waarop alle verrichtingen van de Nederlander te volgen waren – goed was voor ongeveer een miljoen kijkers. De Duitstalige stream bleef met zo’n 887.500 kijkers onder die magische grens, al is ook dat op zichzelf al een record.

Voor de NLS is het te hopen dat de deelname van Max Verstappen een blijvend effect heeft op de populariteit en zichtbaarheid van de klasse. Voorlopig lijkt dat in ieder geval het geval, want de serie heeft zich in korte tijd bij een breed publiek in de kijker gespeeld. Zo is het aantal YouTube-abonnees in de afgelopen week zelfs verdubbeld.

