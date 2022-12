Voor ons traditionele nummer na afloop van het seizoen Het Jaar van Max kozen de medewerkers van FORMULE 1 Magazine ieder een ‘Max-Moment’ van het seizoen. Het jaar 2022 samengevat in één moment, een tekenende prestatie of gewoon een karakteristieke observatie. Met vandaag als laatste onze huisfotograaf Peter van Egmond.

“De Hungaroring staat te boek als een bochtig baantje waar het moeilijk inhalen is. Max Verstappen had zich vanwege een technisch probleem als tiende gekwalificeerd, dus de verwachtingen vooraf waren niet bijster hoog. Het gemak waarmee hij door het veld naar voren sneed, vond ik echter onvoorstelbaar. En ik stond ook nog eens in de voorlaatste bocht waar hij na ruim 40 ronden een smokende 360-gradenspin maakte, voor de lens van mijn camera.”

“Onderin het beeld zie je Charles Leclerc rijden. Hoe erg moet het voor hem zijn geweest dat je gepasseerd wordt door Verstappen, die vervolgens spint voor je neus en je even later gewoon nog een keer inhaalt? Na de race ontving ik nog een berichtje via Facebook van iemand die vroeg of het soms afgesproken werk was dat Max die spin voor mijn neus had gemaakt. Ik heb met een knipoog geantwoord dat het inderdaad mijn idee was…“