Voor ons traditionele nummer na afloop van het seizoen Het Jaar van Max kozen de medewerkers van FORMULE 1 Magazine ieder een ‘Max-Moment’ van het seizoen. Het jaar 2022 samengevat in één moment, een tekenende prestatie of gewoon een karakteristieke observatie. Met vandaag redacteur Mike Mulder

“De ultieme bevestiging van zijn unieke klasse moet het optreden van Max Verstappen in Mexico zijn geweest, een race om des keizers baard. Het kampioenschap was al beslist en voor de Nederlander stond er – buiten een record brekende veertiende overwinning – maar weinig op het spel. Toch acteerde Verstappen op het Autódromo Hermanos Rodríguez op een buitenaards niveau.”

“Van de laatste 45 ronden van de race, reed de Nederlander er 43(!) consequent in de 1:22, tussen 1:22.046 en 1:22.794. Wat er in die twee ronden misging? Door de inzet van de virtual safetycar in ronde 65 en 66 moest Verstappen even van het gas.”

Max Verstappen in actie in Mexico-Stad. Foto: Motorsport Images