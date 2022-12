Voor ons traditionele nummer na afloop van het seizoen Het Jaar van Max kozen de medewerkers van FORMULE 1 Magazine ieder een ‘Max-Moment’ van het seizoen. Het jaar 2022 samengevat in één moment, een tekenende prestatie of gewoon een karakteristieke observatie. Coureur (en columnist) Renger van der Zande trapt af.

Klik hier voor de overige Max-Momenten

RvdZ: “Max Verstappen heeft in 2022 het ‘Verstappen-DNA’ een twist gegeven. Voor het kampioenschap binnen was, bewaarde hij de rust in de gevechten. Na het winnen van het WK is hij weer anders gaan rijden. Kijk naar hoe hij in Brazilië duelleerde met Lewis Hamilton: zo win je geen races en zeker geen WK’s.”

Foto: Motorsport Images

“We zagen weer even de ‘oude’ Max, omdat er niks op het spel stond en hij vol voor de overwinning ging. Dat zit dus nog ín hem, dat is dat Verstappen-DNA. Maar het knappe en mooiste is dat hij het óók zoals eerder in het seizoen kan: willen winnen, maar het grote verhaal overzien, nadenken en soms eieren voor je geld kiezen. Geen gekke acties doen, waarbij het hielp dat de Red Bull razendsnel was. Max reed toen als een kampioen. Hij weet hoe het werkt, maar daar zit ook een stukje begeleiding van zijn team in.”