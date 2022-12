Voor ons traditionele nummer na afloop van het seizoen Het Jaar van Max kozen de medewerkers van FORMULE 1 Magazine ieder een ‘Max-Moment’ van het seizoen. Het jaar 2022 samengevat in één moment, een tekenende prestatie of gewoon een karakteristieke observatie. Met vandaag redacteur Sjaak Willems.

Klik hier voor de overige Max-Momenten

“Het sprintweekend in Imola was de eerste voorbode van het verloop van het seizoen. In de natte kwalificatie was Max Verstappen oppermachtig, hij pakte de pole met acht tienden ondanks dat hij nog even van het gas af moest na een gele vlag.”

Foto: Motorsport Images

“In de sprint op zaterdag verliest hij de leiding bij de start en volgt er een verbeten duel met Charles Leclerc. De rubber verslindende Ferrari worstelt in de slotfase met de banden, terwijl die van Verstappen het prima volhouden. Het wordt één van de grote wapens van Verstappen in 2022, de concurrentie bijt zich steeds weer stuk op de banden sparende Red Bull.”