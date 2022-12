Voor ons traditionele nummer na afloop van het seizoen Het Jaar van Max kozen de medewerkers van FORMULE 1 Magazine ieder een ‘Max-Moment’ van het seizoen. Het jaar 2022 samengevat in één moment, een tekenende prestatie of gewoon een karakteristieke observatie. Met vandaag onze redactiechef Frank Woestenburg.

“De triomf van Max Verstappen tijdens de Dutch GP op Zandvoort was er één om in te lijsten, niet in de laatste plaats vanwege de oranje gekte op en rond de tribunes. Het mooiste moment, wat mij betreft, speelde zich kort na de race af: de innige omhelzing tussen vader en zoon. Zelf maakte ik als journalist mijn comeback in de F1-paddock na vier jaar afwezigheid, maar ook Jos Verstappen maakte zijn rentree.”

Foto: Motorsport Images

“De vrijdag en zaterdag had hij noodgedwongen gemist na een positieve coronatest, maar op de zaterdag testte hij alweer negatief. Net op tijd dus om Max een dag later als winnaar uit de auto te zien stappen met op zijn hoofd de helm die als eerbetoon aan hem was ontworpen. Zaterdag had Max Verstappen na het veiligstellen van pole position de helm al hoog in de lucht gestoken als gebaar naar zijn vader. “Thuis viel mijn televisie ineens stil, dus dat moment heb ik gemist”, vertelde Jos Verstappen. Die ene omhelzing een dag later maakte alles goed.”