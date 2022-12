Voor ons traditionele nummer na afloop van het seizoen Het Jaar van Max kozen de medewerkers van FORMULE 1 Magazine ieder een ‘Max-Moment’ van het seizoen. Het jaar 2022 samengevat in één moment, een tekenende prestatie of gewoon een karakteristieke observatie. Met vandaag hoofdredacteur André Venema.

“Niets is voor Max Verstappen (naast privacy) belangrijker dan familie en vrienden. De band met vader Jos, moeder Sophie en zus Victoria is innig, manager Raymond Vermeulen is als een tweede vader. Hoewel Verstappen zelden een entourage bij zich heeft tijdens Grands Prix, nodigt hij regelmatig vrienden of kennissen uit. In Monza was zijn Belgische helmontwerper Kenny Verdaasdonk te gast, voor wie hij ondanks zijn moordende schema veel tijd vrijmaakte.”

“In Austin vergezelden Stan Pex, een boezemvriend, en vader Jos hem. Toen ik in het schemerdonker met een Belgische collega door het rennerskwartier naar de uitgang liep, keek ik voor Red Bulls gastenverblijf automatisch naar binnen. Het was bijna geheel verlaten. Maar op een bank zag ik de Verstappens en Pex onderuitgezakt relaxen en lachen. In zo’n setting voelt een Limburgse wereldster zich het meest op zijn gemak. Daar kan geen Brad Pitt tegenop.”

Foto: Motorsport Images