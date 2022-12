Voor ons traditionele nummer na afloop van het seizoen Het Jaar van Max kozen de medewerkers van FORMULE 1 Magazine ieder een ‘Max-Moment’ van het seizoen. Het jaar 2022 samengevat in één moment, een tekenende prestatie of gewoon een karakteristieke observatie. Met vandaag onze verslaggever Daan de Geus.

DdG: “In Australië stond Max Verstappen na zijn tweede uitvalbeurt in drie races tegenover de Nederlandse pers en sprak klare taal. “Ik denk niet meer aan de titelstrijd.” Het gat was ‘veel te groot’: 46 punten. Toch was Verstappen niet gelaten; eerder gedreven. Het moest, benadrukte hij, simpelweg beter.”

“Drie races later stond Verstappen weer tegenover ons, inmiddels als (krappe) kampioenschapsleider. Hij zou de leiding niet meer afstaan, maar bleef desondanks – soms opmerkelijk kritisch – verbeterpunten aanhalen: de balans, het kwalificatietempo, de weekendopbouw… Behalve als fabelachtige coureur, etaleerde Verstappen zich zo ook als teamleider en nuchtere motivator achter Red Bulls succesjaar.”