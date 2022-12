Voor ons traditionele nummer na afloop van het seizoen Het Jaar van Max kozen de medewerkers van FORMULE 1 Magazine ieder een ‘Max-Moment’ van het seizoen. Het jaar 2022 samengevat in één moment, een tekenende prestatie of gewoon een karakteristieke observatie. Met vandaag columnist Noël Ummels.

“Je kunt Max natuurlijk om allerlei redenen complimenteren – zie de bijdrages van mijn collega’s – maar dit keer complimenteer ik zijn team. Red Bull heeft het onmogelijke gedaan door na de ontwikkelingswedloop van 2021, om voor de poorten van de hel de wereldtitel weg te slepen, toch met een uitstekende auto voor 2022 te komen.”

“Immers: alle aandacht en financiën die je steekt in het lopende jaar gaan ten koste van het volgende jaar. In de historie zijn veel teams hierdoor gigantisch de mist in gegaan, zie ditmaal Mercedes. Maar Red Bull kwam sterker tevoorschijn dan ooit. Petje af.”