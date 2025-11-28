Aston Martin kondigde woensdag aan dat topontwerper Adrian Newey vanaf 2026 ook aan de slag gaat als teambaas binnen de Britse renstal. Een opvallende keuze, gezien zijn technische verantwoordelijkheden. Max Verstappen, die bij Red Bull ruim acht jaar samenwerkte met de gevierde Brit, begrijpt wel dat Newey promotie maakt. De Nederlander is verheugd voor zijn oud-collega en benieuwd wat hij bij Aston Martin kan uitrichten.

De media in Qatar vroegen Max Verstappen naar het nieuws over Newey. Was hij verrast door diens plotselinge promotie? “Je ziet dit bij meerdere teams gebeuren, toch?”, reageerde hij nuchter. De viervoudig wereldkampioen heeft een punt; met uitzondering van Mercedes-topman Toto Wolff hebben alle teams in de Formule 1 een leider aangetrokken met een technische achtergrond. Met Laurent Mekies heeft ook Red Bull – dat deze zomer afscheid nam van Christian Horner – een ingenieur aan het roer staan.

‘Weet zeker dat hij het goed zal doen’

“Aston Martin lijkt dezelfde kant op te gaan”, legde Verstappen uit. “Je moet natuurlijk aan hen vragen waarom ze daarvoor kiezen, maar dat is volgens mij de logische verklaring.” Verstappen is in ieder geval verheugd dat Newey promotie maakt. De aerodynamica-goeroe heeft in zijn glansrijke carrière talloze titels gewonnen, maar had nog nooit een heel team onder zijn hoede. “Ik ben blij om te zien dat hij die kans krijgt”, aldus Verstappen. “Ik weet natuurlijk niet hoeveel dat zal veranderen aan zijn betrokkenheid bij de auto, maar ik weet zeker dat hij het goed zal doen.”

Het feit dat Newey zich de afgelopen jaren uitsluitend bemoeide met het ontwerp van de auto, riep wel vraagtekens op. Kan hij ook een goede teambaas worden? “De tijd zal het leren, toch?”, aldus Verstappen. “Ik heb er ook nooit met Adrian over gesproken. Bij Red Bull was dat nooit een optie, dus ik wist niet wat zijn verdere ambities waren. Maar ik ben uiteraard blij voor hem. Ik kan natuurlijk niet in het team kijken om te zien om welke reden hij gepromoveerd is; ik heb geen idee. Ik kijk gewoon toe en geniet ervan. Hopelijk profiteert het team uiteindelijk van zijn kennis.”

