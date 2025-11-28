Fernando Alonso is blij met de promotie van Adrian Newey als nieuwe teambaas voor Aston Martin. De Brit begint in 2026 aan deze nieuwe baan, en volgens Alonso zal hierdoor vooral veel opkomend talent ervan dromen om bij Aston Martin te komen werken. Met de aanstelling van Newey lijkt er voorlopig ook geen plek meer te zijn voor Christian Horner: ‘Ik denk niet dat we nog meer mensen nodig hebben in management’, aldus Alonso.

Aston Martin maakte voorafgaand aan de GP Qatar bekend dat Adrian Newey in 2026 het stokje overneemt van Andy Cowell. De voormalig Red Bull-topontwerper wordt dan de nieuwe teambaas van het Britse team. Fernando Alonso, die sowieso nog tot en met 2026 voor de renstal rijdt, bestempelt de aanstelling van Newey als een ‘logische stap’ voor zijn team.

“Hij hield zich al bezig met het managen van in ieder geval de technische ontwikkeling van de auto. Maar ook met het team, de mensen die nodig waren en op welke gebieden we als team nog moesten versterken”, vertelt Alonso in Qatar. “Dus in zekere zin deed hij intern al veel managementwerk. Andy (Cowell, red.) deed al veel managementwerk aan de motorzijde en de integratie van de motor in het chassis. Het was daardoor een logische stap voor 2026.”

De Spanjaard werd vervolgens ook alvast gevraagd naar de verwachte leiderschapsstijl van de kersverse teambaas. “Ik denk dat Adrian maar één stijl heeft, namelijk het behalen van goede prestaties”, aldus Alonso “Bij hem telt alleen maar de oneindige zoektocht naar prestaties en perfectie. Een geweldige leider. En de aanwezigheid van Adrian in het team trekt talent aan. Zeker nu hij teambaas is, zullen nog meer mensen ervan dromen om het team te komen versterken.”

Met de promotie van Newey naar Aston Martin-teambaas komt er ook een einde aan de geruchten over een eventuele komst van Christian Horner. Volgens Alonso is de kans klein dat de Brit een contract bij Aston Martin krijgt, omdat de managementstructuur nu sterk genoeg is. “Met Adrian nu als teambaas, Andy (Cowell, red.) die ook andere verantwoordelijkheden op zich neemt, en Lawrence (Stroll, red.). Ook een geweldig leider. Ik denk niet dat we meer mensen nog nodig hebben in management, maar dat is natuurlijk niet mijn besluit.”

