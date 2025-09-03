Tijdens de Grand Prix van Zandvoort moest Lando Norris de strijd om de winst voortijdig staken door een probleem aan zijn MCL39. Hierdoor loopt het verschil in het kampioenschap met teamgenoot en leider Oscar Piastri op naar 34 punten. Max Verstappen, ervaringsdeskundige op het gebied van een spannende titelstrijd, raadt Lando Norris aan het teleurstellende weekend snel van zich af te zetten en hard te blijven werken.

Na zijn sterke finish op Zandvoort had Max Verstappen een duidelijke boodschap voor Lando Norris: “Je moet gewoon hard blijven werken, proberen te blijven winnen. Er zijn genoeg races om het tij te keren of niet – de tijd zal het leren.”

Volgens Verstappen is een doorbraak voor de Brit nog zeker mogelijk. Hij reflecteert op zijn eigen ervaringen uit 2021 – denk aan zijn DNF in Baku of crashes in Silverstone en Monza. Hij benadrukt dat zulke tegenslagen soms buiten je controle liggen.

Piastri blijft dit seizoen ijzersterk, hoewel hij tijdens de openingsrace in Australië een fout maakte in de regen – wat aantoont dat zelfs hij kwetsbaar is. Verstappen tegenover F1TV: “Ik zou niet zeggen dat Piastri een comfortabele marge heeft – zoals we vandaag zagen, kan één DNF alles veranderen.”

