Na de Nederlandse GP op Zandvoort trekt het Formule 1-circus naar Italië voor alweer de zestiende ronde van het seizoen. Autodromo Nazionale Monza – ook wel de Temple of Speed genoemd – is het decor voor de volgende krachtmeting tussen Max Verstappen en zijn rivalen van McLaren. Het huidige weerbericht voor de GP van Italië verklapt dat het een zomers spektakel gaat worden. Lees hier meer!

Het afgelopen raceweekend in Zandvoort stond in het teken van wisselvallig weer; waar de paddock af en toe geplaagd werd door harde wind en regen, bleef het gedurende de sessies opvallend droog. In Monza belooft het komend weekend een stuk aangenamer te worden. Volgens de laatste voorspellingen gaan Max Verstappen en consorten een zonnig weekend tegemoet, met een geringe kans op neerslag. Lees hier het volledige weerbericht voor de GP van Italië!

Weerbericht GP Italië

De openingsdag op vrijdag belooft direct een aangename te worden. Waar het ‘s nachts nog zacht kan stormen op en rond het circuit, blijft het gedurende de eerste vrije trainingen droog. Het kwik stijgt tijdens deze eerste oefensessies naar 27 graden Celsius, al kan het in de middagzon nog iets warmer aanvoelen. Er waait een zachte zuidwestenwind en bezoekers van de GP van Italië doen er goed aan zonnebrand mee te nemen naar het circuit – met maar liefst 11 zonuren per dag kun je snel verbranden in Monza.

LEES OOK: Tijdschema GP Italië: Zo laat beginnen de sessies op Monza

Op zaterdag, wanneer om 16.00 uur de kwalificatie wordt verreden, blijft het lekker warm op de Temple of Speed. Het wordt 26 graden, met opnieuw weinig kans op neerslag. Volgens de huidige voorspellingen is er zo’n 5% kans op nattigheid. In het noorden van Italië kunnen er plaatselijk wat onweersbuien vallen, maar rondom Monza wordt het hooguit een beetje bewolkt. Op zondag bedraagt de kans op neerslag 0%, dus zullen de teams rekening houden met een droge wedstrijd. Tijdens de Grand Prix – die over 53 rondjes wordt uitgevochten – wordt het maximaal 29 graden Celsius.

Lees hier alles over GP Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.