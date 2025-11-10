Max Verstappen prijst Mercedes-rookie Andrea Kimi Antonelli. Beiden eindigden zondag op het podium tijdens de GP van São Paulo. De jonge Italiaan wist de aanvallen van de viervoudig wereldkampioen knap te pareren en eindigde op een indrukwekkende tweede plaats, achter racewinnaar Lando Norris. Verstappen is onder de indruk van Antonelli en verklaarde achteraf dat de Italiaan zijn plekje op het podium meer dan verdiend heeft.

In de kwalificatie veroverde Kimi Antonelli voor het eerst een plek op de eerste startrij. De 19-jarige Mercedes-coureur voegde zich naast Lando Norris aan de voorkant van het veld. Een eerste overwinning zat er uiteindelijk niet in voor het Italiaanse talent, maar de tweede plaats betekende wel het beste resultaat uit zijn prille Formule 1-carrière. Antonelli kijkt terug op een wisselvallig seizoen, waarin vooral de Europese races hem zwaar vielen. In de laatste weken heeft hij zich echter sterk herpakt – iets wat ook Max Verstappen niet is ontgaan.

Emotionele achtbaan

Na afloop van de GP van São Paulo werd Verstappen gevraagd naar het optreden van de jonge Mercedes-rijder. De Nederlander had zich opgewerkt tot de derde plaats, maar kwam ronden tekort om Antonelli in te halen. “Ik zou zeggen dat hij op zichzelf moet blijven vertrouwen”, gaf Verstappen als advies. “Een rookie-seizoen kan soms een emotionele achtbaan zijn. Sommige weekenden verlopen goed, andere juist niet. Soms kun je de hoge verwachtingen niet waarmaken en maak je fouten – maar dat hoort erbij. Uiteindelijk zijn die momenten essentieel om te groeien. Zelfs in de Formule 1 maak je fouten om een betere coureur te worden.”

Met zijn negentien jaar is Kimi Antonelli veruit de jongste coureur op de grid. Er klonken vorig jaar nog twijfels toen Mercedes aankondigde dat de Formule 2-rookie zou doorstromen naar de koningsklasse.

“Ik denk dat het tot nu toe een enorme leerschool voor hem is geweest”, benadrukte Verstappen. “Tegelijkertijd is hij razendsnel – dat heb ik altijd al gezien, in alle klassen waarin hij heeft gereden. Om hier zo’n weekend neer te zetten, is gewoon supersterk”, zei hij over Antonelli’s optreden in São Paulo. “Hij verdient het absoluut om op dit podium te staan. Hij staat er gewoon uitstekend voor.”

