Max Verstappen begint op donderdag 29 februari 2024 in Bahrein aan de jacht op zijn vierde wereldtitel op rij. Op die dag staan op het Bahrein International Circuit in hoofdstad Manama namelijk de eerste twee vrije trainingen op het programma voor de Grand Prix van Bahrein. De openingsrace van het nieuwe Formule 1-seizoen is op zaterdag 2 maart en begint om 16.00 uur (Nederlandse tijd).

De eerste twee races van het seizoen vinden trouwens op een zaterdag plaats vanwege de Ramadan. Na Bahrein geldt dit dus ook voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië in Jeddah. Vorig seizoen won Max Verstappen de race in Bahrein. In totaal schreef hij 19 van de 22 races op zijn naam. Komend seizoen telt de Formule 1-kalender in totaal 24 races.

Testdagen op 21, 22 en 23 februari

De eerste keer dat Max Verstappen en zijn collega’s voor het nieuwe seizoen in actie komen is tijdens de testdagen in Bahrein op 21, 22 en 23 februari 2024. De sessies vinden plaats van 08.00 tot 17.00 uur Nederlandse tijd. Zie hieronder het tijdschema voor de Grand Prix van Bahrein 2024.

Tijdschema GP Bahrein 2024

Donderdag 29 februari

Eerste vrije training: 12.30-13.30 uur

Tweede vrije training: 16.00-17.00 uur

Vrijdag 1 maart

Derde vrije training 13.30-14.30 uur

Kwalificatie 17.00-18.00 uur

Zaterdag 2 maart

Race 16.00-18.00 uur

