Max Verstappen is begonnen aan zijn laatste ronden over de Nürburgring. Zaterdagmiddag nemen hij en teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon deel aan NLS2. In de Mercedes-AMG met startnummer drie gaat het drietal nog altijd aan de leiding. Juncadella en Gounon namen ieder één stint voor hun rekening, waarna Verstappen opnieuw instapte voor het slotuur. Kan hij zijn tweede NLS-zege veiligstellen?

Jules Gounon kreeg in het afgelopen uur flink wat weerstand van de BMW met startnummer 99. De Brit Dan Harper wist de Fransman meerdere keren in te halen, maar moest zich uiteindelijk achter de Mercedes scharen. Nadat hij bij een mislukte inhaalactie een achterblijver raakte, kreeg hij bovendien een tijdstraf opgelegd. Dat gaf Gounon de ademruimte om het gat naar de rest van het veld te vergroten. Het is nu aan Verstappen om de leiding in het laatste uur vast te houden.

Tweede NLS-zege?

Vorig jaar was Verstappen al eens oppermachtig in de NLS. Tijdens zijn deelname aan NLS9 kwamen hij en teamgenoot Chris Lulham als eersten over de streep. Het deelnemersveld was toen echter een stuk minder competitief. De sterkste rijders verschijnen doorgaans aan de start van het NLS-seizoen, in aanloop naar de 24 uur van de Nürburgring. Ook voor Verstappen dient deze klasse als voorbereiding op de etmaalrace.

Verstappen kreeg in zijn eerste uur al genoeg tegenstand van de Audi van Nürburgring-veteraan Christopher Haase. De oud-winnaar van de 24-uursrace wist de Nederlander in de eerste ronde in te halen en vocht daarna een zinderend duel uit met de F1-coureur. Uiteindelijk wist Verstappen hem op de valreep te passeren, waarna Juncadella in het tweede uur de voorsprong verder wist uit te bouwen.

