Voorafgaand aan het traditionele FIA-gala waarmee het seizoen feestelijk wordt afgesloten, blikt Max Verstappen tijdens de persconferentie terug op afgelopen seizoen en alvast vooruit op 2024. “We hebben nog wat zwakke punten ontdekt in de RB19 die we gaan verbeteren.”

“We hebben als team veel gewonnen, maar het was ook erg leuk om met iedereen binnen het team te werken”, kijkt de drievoudig wereldkampioen terug op 2023. “Zodra je een paar races op rij wint, dan wil je dat momentum vasthouden. De druk staat er daarom altijd op, maar ik had nooit verwacht dat ik al deze records zou verbreken. We wilden gewoon elk raceweekend zo goed mogelijk presteren, maar er tegelijkertijd ook van genieten. Zulke grootse momenten komen niet vaak voor natuurlijk.”

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Het lijkt schier onmogelijk om de records van 2023 te kunnen evenaren, laat staan verbeteren, weet ook Verstappen. “Komend jaar kunnen we eigenlijk niet beter presteren dan we dit seizoen hebben gedaan. Maar het gaat er niet alleen om dat we twintig races winnen, het gaat ook om het vinden van verbeteringen binnen jezelf en de auto. Als dit betekent dat we de auto hebben verbeterd, kunnen vechten voor de titel en slechts tien races winnen, dan is dat natuurlijk ook prima.”

Verstappen lost waarschuwingsschot

De Red Bull-coureur verwacht wel meer tegenstand in 2024. “Dit jaar zagen we veel teams qua prestaties rouleren per raceweekend. Maar ze hebben natuurlijk veel geleerd en ik verwacht dat het veld volgend jaar dichter op elkaar zit.”

Toch lost Verstappen nog wel een waarschuwingsschot richting de concurrentie. “De RB19 is dit jaar erg dominant geweest, maar we hebben ook wat zwakke punten ontdekt die we kunnen verbeteren. Daar werken we natuurlijk aan voor de RB20.”

Het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s!) van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Openhartig gesprek met Max: ‘Sportief succes bepaalt niet mijn hele leven’

Exclusief interview: Jos Verstappen over pieken en dalen

Op bezoek bij Jens Munser: Zo wordt Max’ helm gespoten

Interview met Nico de Jong, het brein van Verstappen.com

Fotoreportage: Het jaar van Max door de lens van Peter van Egmond

Doe mee en win: De grote F1 fotoquiz met prachtige prijzen

Extra: dubbelzijdige megaposter Max met de kalender van 2024

Win gesigneerde F1-boeken en de EA Sports F1 Game 2023

Alles over de laatste twee GP’s van 2023 in Las Vegas & Abu Dhabi en nog veel meer!