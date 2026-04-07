Daniel Juncadella, een van de teamgenoten van Max Verstappen tijdens de 24 uur van de Nürburgring, onthult dat de Nederlander een slimme truc heeft ontdekt in de afstelling van hun GT3-auto. In maart namen beiden al deel aan NLS2. Samen met Jules Gounon finishten ze als eerste, al werd de overwinning later ongeldig verklaard omdat het team te veel bandensets had versleten. Desondanks heeft Verstappen indruk gemaakt, zo vertelde Juncadella.

Veel GT3-experts verbaasden zich vooral over de openingsstint van Max Verstappen in NLS2. De viervoudig wereldkampioen, die aanvankelijk vanaf poleposition vertrok, werd in de eerste ronde ingehaald door Nürburgring-veteraan Christopher Haase. Er volgde een zinderend duel van bijna een uur, waarbij Verstappen continu op de bumper van Haase zat. Zijn vermogen om de Duitser te volgen, ook in de snelle bochten op de Nordschleife, maakte grote indruk.

Slimme truc

“Het was bijzonder om te zien dat hij Christopher zo goed kon volgen”, legde Juncadella uit bij de Duitse tak van Motorsport.com. “Het was de eerste keer dat hij op deze manier in een GT3-auto op dit circuit moest racen.” In 2025 maakte Verstappen zijn debuut tijdens NLS9, al reed hij destijds in vrije lucht met zijn Ferrari 296 GT3. In de Mercedes reed hij continu in het kielzog van Haase, zonder daarbij veel tijd of grip te verliezen. Wat was het geheim van Verstappen? “Hij deed iets heel bijzonders waar we het na de race nog over hadden”, onthulde Juncadella. “Iets waar ik zelf nooit aan zou hebben gedacht, en ik rijd al heel lang in GT-auto’s”, grijnsde hij.

“Ik ga niet verklappen wat het is, want dat houd ik liever voor mezelf”, reageerde de Spanjaard desgevraagd. “Het is een mooie truc die hij heeft ontdekt. Misschien vertel ik het ooit nog eens.” Over de kwaliteiten van Verstappen zei hij: “Het is niet eens zozeer zijn rijstijl, maar het pure zelfvertrouwen dat hij uitstraalt in een auto die hij nauwelijks kent, op een circuit waar je absoluut vertrouwen nodig hebt. Daarbij was hij vanaf de eerste training al bloedsnel, en dus ook in de race.”

Mogelijk heeft Verstappen dat te danken aan zijn urenlange voorbereidingen in de simulator. “Zijn ervaring met simracen geeft hem een voordeel”, gaf Juncadella toe. “Door al die online GT-races begrijpt hij precies hoe hij tegen anderen moet racen en hoe hij situaties moet inschatten voordat ze zich voordoen. Het laat zien hoeveel passie hij heeft voor de racerij.” Later deze maand keert Verstappen terug naar de Nürburgring voor de kwalificatiesessies. De 24-uursrace wordt in het weekend van 16 en 17 mei verreden.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.