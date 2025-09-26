Aankomende zaterdag maakt Max Verstappen zijn GT3-debuut op de iconische Nürburgring Nordschleife. Zijn passie voor autosport reikt immers verder dan alleen de Formule 1; op een van zijn favoriete circuits wil de Nederlander proeven van endurance én de GT3. De Red Bull-coureur voegt zich daarmee bij een select rijtje Formule 1-kampioenen die naast hun carrière in de koningsklasse ook furore maakten in GT-racers. Hoog tijd voor een overzicht.

Mika Häkkinen werd in 1998 en 1999 wereldkampioen in de Formule 1. Hij rekende af met onder meer Michael Schumacher en David Coulthard. De ‘Flying Finn’ nam in 2001 afscheid van de koningsklasse, maar het racen liet hem niet los. Häkkinen reed een aantal GT3-races, waaronder de 10 uur van Suzuka in 2019 met een McLaren 720S GT3. Eerder stapte hij al in de Mercedes SLS AMG GT3 tijdens de ILMC-finale van 2011 in Zhuhai. Ook in 2013 keerde hij terug naar datzelfde circuit, waar hij in het GT Asia-kampioenschap zelfs een overwinning pakte.

Oud-kampioen Jacques Villeneuve koos na zijn Formule 1-loopbaan voor een bont palet aan autosportprojecten. In 2009 stond hij aan de start van de 24 uur van Spa, al haalde zijn Mosler – met bekende Viaplay-analist Ho-Pin Tung als teamgenoot – de finish niet. In 2012 verscheen hij bij de Baku City Challenge met een BMW Z3 GT3 en finishte als zesde. Daarnaast reed hij meerdere keren in nationale GT-kampioenschappen met Ferrari, waar hij in 2019 zelfs twee podiumplaatsen pakte samen met Giancarlo Fisichella – nog een Formule 1-alumnus – en Stefano Gai.

GT Ferrari’s

De Britse Nigel Mansell maakte ooit een eenmalig uitstapje naar de GT-racerij. Tijdens de Silverstone-race van het FIA GT-kampioenschap van 2007 kwam hij uit in een Ferrari 430 GTC – de voorloper van de Ferrari 296 GT3 waarmee Verstappen de Nordschleife gaat bedwingen. Hij deelde de cockpit met Chris Niarchos. Het tweetal eindigde op ‘slechts’ één ronde achter de winnaars in de GT2-klasse.

Emerson Fittipaldi was in 2014 promotor van de WEC-race op Interlagos, waarbij hij zelf ook deelnam in een Ferrari 458 GTE met Jeff Segal en de latere GT-kampioen Alessandro Pier Guidi. In 2008 reed ‘Emmo’ al eens in het Braziliaanse GT-kampioenschap in een Porsche 911 GT3 Cup, samen met zijn broer Wilson Fittipaldi.

Schoonvader achterna

Van alle grote kampioenen is Nelson Piquet – tevens de schoonvader van Verstappen – misschien wel het meest succesvol geweest in GT3. Direct na zijn Formule 1-carrière stapte hij in bij het McLaren F1-programma van BMW. In 1996 finishte hij als vierde op Silverstone en als achtste in Le Mans, al kwam hij in thuisland Brazilië driemaal als eerste over de eindstreep. In 2006 kwam hij opnieuw in actie, ditmaal achter het stuur van een Aston Martin DBR9. Ook in de beruchte 24 uur van Spa stond Piquet in de jaren negentig meerdere keren op het podium.

Alain Prost, net als Verstappen een viervoudig wereldkampioen, waagde zich ook ooit aan GT3. In 2005 reed hij bijna een volledig seizoen in het Franse FFSA GT-kampioenschap met een Chrysler Viper GTS-R. Samen met Jean-Pierre Jabouille won hij zelfs een race en pakte hij meerdere podiums. Later stapte ook zoon Nicolas in. Een tweede overwinning glipte Prost door de vingers door verkeer in de slotfase van een race op Le Mans.

