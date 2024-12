Max Verstappen wordt vader. Samen met zijn Braziliaanse vriendin Kelly Piquet heeft de viervoudig wereldkampioen van Red Bull op hun Instagram-accounts het nieuws gedeeld dat Piquet zwanger is. Er werd op social media al langer over gespeculeerd. “Mini Verstappen-Piquet onderweg. We kunnen niet gelukkiger zijn met ons kleine wondertje”, schrijven ze.

Zie hieronder de foto die beiden deelden op hun instagram.

