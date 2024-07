Max Verstappen vreest dat de problemen van Red Bull niet op korte termijn verholpen zullen zijn. Gefrustreerd vertelde hij in zijn eerste reactie meteen na de Hongaarse GP, waarin hij teleurstellend als vijfde finishte, dat ‘er hard gewerkt’ zal moeten worden. “Er is een probleem.”

De drievoudig wereldkampioen beleefde zondag een uiterst moeizame middag op het korte circuit bij Boedapest en moest uiteindelijk de oppermachtige McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris voor zich dulden, maar ook Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Over de boordradio kreeg hij het tijdens de incidentrijke race enkele malen verbaal aan de stok met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase over de strategie.

“Op een dag dat je al niet de snelste auto hebt, hadden we een betere strategie moeten hebben. De beslissingen pakten steeds verkeerd uit. Dan wordt het moeilijk om terug te vechten”, aldus Verstappen, de afgelopen twee jaar nog winnaar in Hongarije.

En over de nabije toekomst, zei Verstappen: “We zullen hard moeten worden. Het is niet zo dat we volgende week in België weer een groot upgradepakket hebben. Er is gewoon een probleem. We missen de snelheid ten opzichte van de McLaren. We moeten gaan analyseren wat we kunnen doen om onze overall prestaties te verbeteren, maar dat zal niet makkelijk gaan. We liggen gewoon achter.”