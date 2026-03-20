Max Verstappen racet dit weekend opnieuw op de Nürburgring; tijdens een nieuwe NLS-race hoopt hij zich verder voor te bereiden op de 24-uursrace op het Duitse circuit. De Nederlander heeft al vaker toegegeven dat hij een zwak heeft voor de beruchte baan. Volgens Helmut Marko had Verstappen ooit het plan opgevat om met een F1-auto een gooi te doen naar het ultieme baanrecord op de Nürburgring, maar daar stak het team direct een stokje voor.

De ruim twintig kilometer lange Nürburgring is een van de meest uitdagende circuits ter wereld, maar juist daardoor ook geliefd bij zowel coureurs als autofabrikanten. Max Verstappen, die in mei voor het eerst deelneemt aan de jaarlijkse etmaalrace, heeft al in verschillende GT3-bolides op het circuit gereden. Ooit speelde hij zelfs met het idee om het absolute baanrecord aan te scherpen met een F1-auto.

‘Heeft het baanrecord nog in zijn achterhoofd’

“Jaren geleden vertelde Max (Verstappen, red.) me enthousiast over de Nordschleife”, herinnert voormalig Red Bull-topadviseur Helmut Marko zich tegenover F1-Insider. “Hij wilde een demonstratierit maken met een F1-auto van Red Bull. Toen gingen bij mij meteen alle alarmbellen rinkelen”, grapte hij. “We zouden absoluut geen demonstratierit organiseren. Max had die waanzinnige video gezien waarin Timo Bernhard het ronderecord verbrak met een Le Mans-Porsche. Ik denk dat hij dat record wilde verbeteren met een Red Bull.”

Het record van Bernhard stamt uit 2018 en is sindsdien niet meer verbeterd. Hij reed destijds met een Porsche 919 Hybrid Evo. Zijn rondetijd? 5:19.546. Om maar aan te geven hoe snel dat is: het baanrecord voor een productieauto – gevestigd met een Mercedes-AMG One – is zo’n veertig seconden langzamer. Max Verstappen had in een F1-auto ongetwijfeld kunnen meedingen naar de snelste tijd, maar Helmut Marko en Red Bull staken daar een stokje voor. “Dat was mij te gevaarlijk”, vervolgde de Oostenrijker. “Daarom heb ik het verboden. Gelukkig kan hij nu genieten van de Nordschleife met de Mercedes-AMG GT3”, voegde hij eraan toe. “Ik vrees echter dat hij het ronderecord van Timo Bernhard nog steeds in zijn achterhoofd heeft. Hij is immers een coureur van de oude stempel”, besloot Marko met een knipoog.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.