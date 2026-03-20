Max Verstappen maakte vrijdag zijn eerste testmeters in aanloop naar zijn tweede NLS-deelname. Zaterdag verschijnt de Nederlander opnieuw in de Duitse raceklasse, die exclusief op de Nürburgring wordt verreden. Vorig jaar was de 28-jarige Red Bull-coureur direct oppermachtig op het Duitse asfalt, maar ditmaal belooft hij veel meer concurrentie te krijgen van de rest van het veld. Hij rijdt bovendien met een nieuwe Mercedes-auto.

In het zonnige Eifel-landschap testte Verstappen vrijdag zijn nieuwe GT3-bolide van Mercedes-AMG. De auto – net als in de Formule 1 voorzien van startnummer drie – wordt gerund door Winward Racing, met steun van Mercedes. De Nederlander staat zaterdag aan de start van NLS2, een vieruursrace over de Nürburgring. Het is de eerste race van het seizoen, nadat de openingswedstrijd werd geannuleerd vanwege hevige sneeuwval in de regio.

Deze nieuwe GT3-race van Verstappen kent een sterk bezet startveld. Maar liefst 26 teams hebben zich ingeschreven voor de hoogste SP9-klasse, waarin ook de viervoudig F1-kampioen uitkomt. Veel coureurs, onder wie Verstappen, gebruiken de eerste NLS-races van het seizoen om zich voor te bereiden op de 24 uur van de Nürburgring in mei. Voor Verstappen biedt de race tevens de kans om te wennen aan zijn nieuwe Mercedes-bolide. Vorig jaar won hij op de Nürburgring met de Ferrari 296 GT3; voormalig teamgenoot Thierry Vermeulen neemt namens Kondo Racing deel in de Italiaanse bolide. Bekijk de eerste beelden van Verstappen hieronder:

