Nog meer dan over Imola ging het tijdens het persmoment van Max Verstappen over de Nordschleife en natuurlijk Franz Hermann. “Lekker Duits. En zelf gekozen, die naam”, sprak de Nederlander met een grote grijns op het circuit waar zondag de Grand Prix van Emilia-Romagna is.

Er was veel over te doen de afgelopen dagen en weken; de GT3-test van Verstappen op de Nordschleife. En dan vooral hoe snel hij daar over het asfalt scheerde. Berichten dat hij het rondenrecord had verbeterd, bevestigde Verstappen donderdag desgevraagd. “Maar het ging me niet om een record. Ik had gewoon plezier en wilde de baan leren kennen.”

Ooit, hoewel niet op korte termijn, wil hij er een 24-uursrace rijden. “Ook voor Emil Frey Racing (het team waar Verstappen voor reed tijdens de test, red.) is het een droom om die wedstrijd te doen. Ik zou dat zelf ook in de toekomst wel willen. Daarom doe ik deze dingen, ik kan een beetje ervaring opdoen en me voorbereiden.”

De blik ging na de avonturen op Nordschleife bij Verstappen snel weer op Formule 1. Maar toch, nog één prangende vraag: of hij zelf ooit in een Formule 1-bolide het vermaarde circuit te lijf zou willen gaan? “Nou, niet in de huidige F1-auto’s. Dat is te riskant qua hobbels en wegligging. De GT3’s zijn ook al erg snel, dat was al heel gaaf.”



