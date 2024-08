Max Verstappen toonde zich gefrustreerd, meteen na de kwalificatiesessie voor de Italiaanse GP in Monza. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull moest zaterdagmiddag genoegen nemen met ‘slechts’ de zevende tijd. Hij bleef zijn teamgenoot Sergio Pérez nipt voor, maar moest veel terrein prijsgeven – 0,695 seconden – op polesitter Lando Norris en in diens kielzog zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri.

“Niets werkte! Het liep totaal niet in Q3.Ik kreeg de auto gewoon niet meer aan de praat, terwijl het in Q2 op zich nog wel redelijk ging. Ook toen deed ik niet mee voor pole ofzo, maar toen ging het wel iets beter”, reageerde Max Verstappen meteen na de sessie tegenover Viaplay. Voor de Limburger was het zijn slechtste kwalificatieresultaat sinds de GP van Miami vorig jaar (negende).

In Q3 van de bloedhete sessie in Monza klaagde Verstappen over de boordradio nog over onderstuur. “Gewoon opeens was er heel veel overstuur. En dan werkt niets meer, heel raar. Het is al een hele tijd aan de gang: óf overstuur óf onderstuur. Dat is heel lastig.”

Lando Norris, zijn naaste rivaal in het kampioenschap, verzekerde zich in Monza van pole position en kan dus aardig inlopen in de stand om het kampioenschap. Verstappen, cynisch: “Ja, dat hebben we allemaal aan onszelf te danken…”

De race begint morgen om 15.00 uur.

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!