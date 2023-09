Een discussie die altijd opdoet. Wie is er nou de beste coureur aller tijden? Oud Formule 1-baas Bernie Ecclestone benoemt Max Verstappen in deze discussie als de allerbeste. Verstappen won afgelopen zondag zijn 48ste Grand Prix op het circuit van Suzuka.

De Nederlander kent het beste seizoen uit zijn carrière. Met dertien overwinningen tot dusver in zijn 2023 campagne stevent Verstappen op zijn derde wereldtitel op rij af. Momenteel heeft Verstappen 400 punten in het kampioenschap en heeft hiermee zijn voorsprong vergoot tot 177 punten op Pérez. De kans dat hij zijn titel wint in Qatar is heel groot.

Ook Bernie Ecclestone ziet het enorme succes van Verstappen en is duidelijk over de 25-jarige Nederlander. “Max is de beste coureur ooit, geen twijfel. Vroeger had ik Alain Prost gezegd, maar nu zeg ik Max. Hij is de beste in alles uit de auto halen”, zo vertelt de 92-jarige Brit tegenover Daily Mail.

De Engelsman trekt ook de vergelijking tussen Verstappen en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. “Lewis is natuurlijk een super-super talent. Lewis begrijpt mensen en haalt het beste in ze naar boven, terwijl Max juist het beste uit de auto haalt. Lewis is compleet anders dan Max. Wanneer Lewis stopt met racen, kan hij een ander wereldje in rollen, entertainment of iets in die hoek. Voor Max is dit niet aan de orde.”

Als Ecclestone een eigen team had, had hij wel geweten wie hij in de auto had gezet. “Ik zou gaan voor dat Australische jochie (Oscar Piastri). Hij is erg goed, maar Max is de beste die ik ooit gezien heb.”