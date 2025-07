Na de overwinning in de sprintrace is de blik bij Max Verstappen al snel gericht op de kwalificatie later op de middag. De afstelling daarvoor gaat ook van invloed zijn op de race van zondag. Dan wordt namelijk regen verwacht. Zeker is dat echter niet. Dus rijst de vraag: iets veranderen aan de afstelling? En is pole in de kwalificatie überhaupt mogelijk?

“We moeten maar eens even kijken of we wat aan de auto moeten veranderen”, aldus Verstappen na zijn zege in België, vooruitkijkend naar mogelijke regen zondag. Laat je de afstelling zoals die is en het blijft zondag droog, dan houdt Verstappen voordeel qua rechtelijnsnelheid. Maar met een regenkans van 70 procent is het de vraag of het verstandig is. Niemand kan echter met zekerheid het weer in de Belgische Ardennen voorspellen. “We moeten het goed dubbelchecken.”

Of het, los van regen of geen regen, überhaupt mogelijk is voor Verstappen om pole te veroveren – met welke afstelling dan ook – is sowieso de vraag. “Ik weet het niet”, erkent Verstappen. “We gaan ervoor en hopelijk zit ik in elk geval dicht bij de beide McLarens in de kwalificatie.”

Valt er zondag regen, dan heeft Verstappen meer downforce nodig. En dan heb je als Verstappen en Red Bull zijnde minder aan de huidige afstelling. Ga je echter voor minder snelheid en meer downforce – oftewel meer grip – dan is McLaren vermoedelijk sowieso al beter (lees: sneller). Gokken dus? Verstappen en Red Bull deden het tijdens de vorige race in Groot-Brittannië ook en dat was toen best logisch. Het werd echter niet beloond. En nu? Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

