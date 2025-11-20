Max Verstappen kreeg in Las Vegas de lachers op zijn hand toen de coureurs tijdens een persconferentie de vraag kregen op welke ‘gekke locatie’ ze graag eens een race zouden willen zien. De Nederlander antwoordde gevat: “Misschien de Noordpool?”

Vragen tijdens de persconferentie in de Formule 1 verschillen nogal eens van soort en een buitenlandse journalist wilde graag van het George Russell, Fernando Alonso en Verstappen weten waar zijn graag nog eens een race zouden willen zien, althans qua niet alledaagse locatie.

“Londen”, zei Russell vrij snel. “Ik denk dat niemand daar op tegen zal zijn en daar is nog geen race.” Alonso dacht er zo het zijne van, haalde de schouders op en zei: “In mijn eigen woonplaats, of op mijn kartbaan.” Grijnzend: “Alleen moet die dan wel wat groter gemaakt worden.”

Toen Verstappen de beurt kreeg om te antwoorden, werd duidelijk dat hij weinig kon met de vraag van de buitenlandse journalist. “De Noordpool misschien? Tja, geen idee.”

