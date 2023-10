Als drievoudig wereldkampioen Formule 1 heeft Max Verstappen zich inmiddels een prominente plaats in de recordboeken verworven. De 26-jarige Red Bull-coureur is de eigenaar van vele aansprekende records. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Records van Max Verstappen

Jongste coureur ooit die deelneemt aan een Formule 1-weekend (17 jaar en 3 dagen), Grand Prix van Japan 2014 VT1

Jongste coureur ooit die een Grand Prix is gestart (17 jaar en 166 dagen), Grand Prix van Australië 2015

Jongste coureur ooit die punten scoort in Grand Prix (17 jaar en 180 dagen), Grand Prix van Maleisië 2015

Jongste coureur ooit die op het podium staat (18 jaar en 228 dagen), Grand Prix van Spanje 2016

Jongste coureur ooit die een Grand Prix wint (18 jaar en 228 dagen), Grand Prix van Spanje 2016

Jongste coureur die de snelste race ronde rijdt (19 jaar en 44 dagen), Grand Prix van Brazilië 2016

Jongste coureur met een grand slam (23 jaar en 227 dagen), Grand Prix van Oostenrijk 2021

Meeste overwinningen in een Formule 1 seizoen, 15 zeges in 2022

Meeste punten in een Formule 1 seizoen, 454 punten in 2022

Meeste podiumfinishes in een seizoen, 18 podiums in 2021

Meeste sprintoverwinningen, 5 overwinningen vanaf 2021

Meeste inhaalacties in een seizoen, 78 inhaalacties in 2016

Records in aantocht

Het dominante seizoen van 2023 is nog niet klaar, er liggen namelijk nog meerdere records voor Max Verstappen in het verschiet. De Nederlander is bezig met het zetten van een nieuwe standaard. Ook de potentiële records hebben we op een rijtje gezet.

Meeste raceoverwinningen in een seizoen

Huidige Record: 15 overwinningen

Recordhouder: Max Verstappen 2022

Verstappen momenteel: 13 overwinningen

Maximaal: 19 overwinningen

Hoogste winstpercentage in een seizoen:

Huidige record: 75%

Recordhouder: Ascari 1952

Verstappen momenteel: 81,25%

Maximaal: 86,36%

Overwinningen vanaf pole position in een seizoen:

Huidige record: 9

Recordhouder: Nigel Mansell, 1992

Verstappen momenteel: 9

Maximaal: 15

Podiums in een seizoen:

Huidige record: 18

Recordhouder: Max Verstappen, 2021

Verstappen momenteel: 15 podiums

Maximaal: 21

Meeste punten in een seizoen:

Huidige record: 454

Recordhouder: Max Verstappen, 2022

Verstappen momenteel: 408

Maximaal: 554

Meeste snelste rondes in een seizoen:

Huidige record: 10

Recordhouder: Michael Schumacher, 2004

Verstappen momenteel: 7

Maximaal: 12

Grootste gat naar p2 in het kampioenschap:

Huidige record: 155

Recordhouder: Sebastian Vettel, 2013

Verstappen momenteel:

Maximaal: +- 220

Tussen de grootheden

Als we kijken naar het aantal GP-zeges, bevindt Max Verstappen zich ook in illuster gezelschap. Hij kan aan het einde van dit seizoen zelfs op de derde plek komen op de eeuwige ranglijst.

Lewis Hamilton, 103 overwinningen* Michael Schumacher, 91 overwinningen Sebastian Vettel, 53 overwinningen Alain Prost, 51 overwinningen Max Verstappen, 48 overwinningen* Ayrton Senna, 41 overwinningen Fernando Alonso, 32 overwinningen* Nigel Mansell, 31 overwinningen Jacky Stewart, 27 overwinningen Niki Lauda, 25 overwinningen

* coureur is nog actief

