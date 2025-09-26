Geen moment rust voor Max Verstappen! Nadat hij in Azerbeidzjan zijn tweede Grand Prix op rij won, bevestigde de Nederlander deze week dat hij zijn GT3-debuut gaat maken op de Nürburgring Nordschleife. Waar hij eerder de benodigde racelicenties behaalde in een teruggeschroefde GT4-bolide, kan hij zich komend weekend bewijzen in een veel krachtigere auto. De vraag is: Wann geht’s los? Hoe laat komt Verstappen in actie op de Nordschleife?

Begin september maakte Verstappen zijn racedebuut op de Nordschleife, en nu staat hij aan de vooravond van zijn eerste GT3-optreden. Twee weken geleden reed hij in een langzaam afgestelde Porsche Cayman GT4, in de hoop zijn A-licentie voor het Duitse circuit te behalen. Ondanks enkele technische uitdagingen verleende de lokale autosportbond hem de benodigde papieren om ook in een GT3-machine uit te komen.

Zaterdag verschijnt Verstappen dus opnieuw aan de start van een NLS-race, ditmaal in de veel krachtigere Ferrari 296 GT3 waarmee hij eerder – onder het pseudoniem Franz Hermann – al een aantal testrondjes reed. Hij deelt de cockpit met goede vriend en Verstappen.com Racing-coureur Chris Lulham. Hun Ferrari wordt nog altijd gerund door Emil Frey Racing. Samen nemen ze het op tegen zo’n 109 andere auto’s in een vieruursrace op de beruchte ‘Green Hell’.

Hoe laat racet Verstappen op de Nordschleife?

Hoe laat moeten we zaterdag inschakelen om Verstappen op de Nordschleife te zien? Hieronder vind je het tijdschema van de negende ronde van het NLS-kampioenschap. Wil je niks missen van de actie in Duitsland? Lees dan hier waar je de race live kunt volgen!

Kwalificatie: 08.30 – 10.00 uur

Pitwalk: 10.20 – 11.00 uur

Gridwalk: 11.10 – 11.30 uur

Auto’s naar de grid: 11.00 – 11.40 uur

Formatieronde: 11.42 uur

Race: 12.00 – 16.00 uur

