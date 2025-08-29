Of zijn neefjes Luka en Lio hem ooit gaan opvolgen in het karten en misschien wel autosport en zelfs Formule 1? Met een knipoog en een grijns vertelt Max Verstappen in Zandvoort dat het wat hem betreft niet hoeft. “Liever wat anders.”

De lach was veelzeggend: natuurlijk moeten zijn neefjes, of welke kinderen dan ook, doen wat ze zelf leuk vinden. En ja, erkende Verstappen, het zag er best leuk uit hoe de zoontjes van zijn zusje Victoria afgelopen week in een kart zaten, compleet met outfit van Verstappen.com. De vertederende foto’s gingen viral.

“Ze zijn 3 en 4 jaar, het was leuk om te zien.” Maar een kartloopbaan met Formule 1 als gevolg zoals bij hem? De tijd zal het leren. Het is ook allesbehalve een goedkoop traject, weet ook Verstappen. Daarom probeert hij net zijn eigen team ook via bijvoorbeeld simracen talentvolle coureurs te helpen de autosport te bereiken.

Maar zijn neefjes? Verstappen, met een glimlach: “Ik zou karten heus aanraden als het om anderen gaat. Maar als het je familie is, moet je je ermee gaan bemoeien. Dus dan liever wat anders, haha. Voetbal, of tennis.”



