Max Verstappen schaart zich volgens velen al in het rijtje van de grootste coureurs uit de geschiedenis, zoals Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Maar op wie lijkt hij qua rijstijl het meeste? “Verstappen is een Schumi 2.0”, aldus Frank Woestenburg in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Verstappen lijkt meer op Schumacher. Een klootzak op de baan, meedogenloos en tot alles in staat om te winnen. Hamilton is net als Max een pure racer, maar als je het hebt over het killer instinct, dan gaat hij net wat meer richting Schumacher,” zegt Woestenburg.

“Hij is misschien wel een doorontwikkelde Schumacher”, vult Jeroen Bleekemolen aan. “Want Schumacher deed soms bepaalde dingen wat te opzichtig waardoor hij gestraft werd, maar Max komt er meestal mee weg. Hij is weer een stapje verder, maar dat is ook evolutie.”

