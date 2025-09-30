Na een uitstapje naar de Nordschleife en een feilloze overwinning in de GT3 wordt Max Verstappen komend weekend weer in de Formule 1 verwacht. De koningsklasse reist af naar Singapore en het stratencircuit van Marina Bay. De geschiedenis leert dat Verstappen daar een zwaar weekend tegemoet gaat; het is het enige circuit op de huidige kalender waar hij nog nooit heeft gewonnen. Als Verstappen zijn Singapore-vloek dit jaar doorbreekt, wacht hem een plek in de recordboeken.

Het Marina Bay Street Circuit is een verraderlijke baan. De smalle straten in combinatie met de hoge luchtvochtigheid en tropische temperaturen maken dat de coureurs zich geen fouten kunnen veroorloven. Voor Verstappen lijkt Singapore extra uitdagend; tweemaal eindigde de Nederlander als tweede, maar die felbegeerde overwinning glipte hem telkens door de vingers. Zelfs in het uiterst dominante seizoen van 2023 ging Red Bull hier onderuit.

Na twee overtuigende zeges in respectievelijk Italië en Azerbeidzjan staat de Nederlander er echter goed voor. De vraag is of hij dat momentum kan meenemen naar de Aziatische miljoenenstad. Wil hij nog kans maken op zijn vijfde wereldtitel op rij, dan moet Verstappen sowieso flink huishouden in Singapore. Volgens kenners wordt het komende raceweekend doorslaggevend voor het verdere verloop van het seizoen. Verstappen heeft momenteel nog een achterstand van 69 punten op WK-leider Oscar Piastri.

Tot nu toe kwam Verstappen in Singapore dus nooit als winnaar uit de bus. En dat terwijl hij zicht heeft op een indrukwekkend record. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is de coureur die de meeste verschillende Grands Prix heeft gewonnen – op maar liefst eenendertig circuits kwam de Brit al eens als eerste over de streep. Bij Verstappen staat de teller op dertig. Met een overwinning in Singapore komt hij dus op gelijke hoogte met de Britse routinier.

Lewis Hamilton – won 31 verschillende Grands Prix

Max Verstappen – won 30 verschillende Grands Prix

Michael Schumacher – won 22 verschillende Grands Prix

Sebastian Vettel – won 21 verschillende Grands Prix

Alain Prost – won 18 verschillende Grands Prix

