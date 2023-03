Max Verstappen toonde zich na de Grand Prix van Saoedi-Arabië tevreden met de tweede plaats. De tweevoudig wereldkampioen startte als vijftiende en werkte zich met een prima inhaalrace op naar het podium. “Daar ben ik blij mee.”

Hij zag teamgenoot Sergio Pérez winnen, maar toch gaat Verstappen aan de leiding in de strijd om de wereldtitel. De Nederlander dankt dat aan de snelste raceronde. “Daar gingen we aan het einde nog voor, gelukkig pakte dat goed uit.”

Verstappen, die in de kwalificatie door een kapotte aandrijfas sneuvelde in Q2, wist vooraf al dat winnen vanaf de vijftiende plek lastig zou zijn. “Het bleek ook niet gemakkelijk om in te halen, zeker in het begin van de race was het volgen in de eerste sector moeilijk. Uiteindelijk kwam ik in een goede ritme terecht.”

Eenmaal aangesloten bij zijn teamgenoot hoopte Verstappen alsnog op een overwinning. “Uiteindelijk hebben we besloten om ons bij plek twee neer te leggen.”