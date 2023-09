In plaats van zijn negende pole position van het seizoen moest Max Verstappen zaterdagmiddag in Monza genoegen nemen met de tweede tijd, achter Carlos Sainz van Ferrari. De Limburger toonde zich desondanks tevreden met zijn optreden in de kwalificatie voor de Italiaanse GP.

“Het was goed. Ik denk dat we goede verbeteringen hebben doorgevoerd ten opzichte van vrijdag. In de kwalificatie kon je zien dat het in ieder segment heel dicht bij elkaar zat, dus ik ben blij dat ik vandaag tweede ben”, zei Verstappen meteen na afloop in een eerste korte reactie.