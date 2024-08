Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Max Verstappen. Cijfer: 9,9.

Tom Coronel: “Max is altijd al een blanco cheque waard geweest. Daarmee zeg ik niets nieuws, maar hij bewijst het dit seizoen opnieuw. Wanneer je als team resultaat wilt behalen met een auto die eigenlijk niet goed genoeg is, dan haal je Max. Dat zie je nu ook aan het ongelooflijk grote verschil met zijn teamgenoot Pérez. En het mooie is dat Max zich blijft ontwikkelen, nóg steeds. Hij is snel, maar hij kan ook om het probleem heenrijden. Anders gezegd: als er iets is, bijvoorbeeld met de auto, kan hij nog een resultaat voor elkaar boksen. Dat vind ik altijd wel bijzonder en dat maakt hem misschien nog wel meer waard dan hij ooit geweest is.”

“Ik vond zijn dominante kwalificatie in Oostenrijk heel bijzonder. Hij perste er een rondje uit dat eigenlijk niet kon. Een dag later was er dat akkefietje met Lando Norris in de race. Ik vond het mooi. Racen is een beetje stoeien en daarin is Max opperbest. Weet je wat het is? Max is iemand, die moet je van het podium afduwen. Want als je hem er niet afduwt, duwt hij jou eraf. En ik vond het knap dat hij in die race alsnog vijfde werd, dat hij gewoon de rust houdt om punten te pakken voor zijn wereldtitel. Max finisht altijd. En hij is sterker dan de auto waar hij in zit.”