Max Verstappen en Red Bull kunnen zich alvast gaan opmaken voor een gridstraf. Bij een volgende motorwissel in de RB20 van de drievoudig wereldkampioen volgt een gridstraf van tien plaatsen. Verstappen zal er waarschijnlijk voor kiezen om deze eind volgende maand bij de Grand Prix van België te incasseren.

Iedere F1-coureur mag dit seizoen straffeloos vier verbrandingsmotoren gebruiken. Verstappen heeft dat al gedaan. De motor die hij echter in Canada gebruikte en beschadigd raakte, kan niet meer gebruikt worden. Dat is uit onderzoek in de fabriek van Honda in het Japanse Suzuka gebleken.

Voor Verstappen resteren in zijn poule nu nog drie motoren. De meest verse krachtbron werd voor het eerst in Barcelona gebruikt en is dus nog relatief nieuw. De overige twee motoren hebben al meer mileage achter de kiezen.

Als Verstappen voor een nieuwe verbrandingsmotor kiest, volgt een gridstraf van tien plaatsen. Voor een nieuw motoronderdeel geldt bij de eerste keer ook een gridstraf van tien plaatsen, daarna is de sanctie nog ‘slechts’ vijf plaatsen.

Het lijkt een uitgemaakte zaak dat Verstappen en red Bull ervoor kiezen om in België een nieuwe motor in te zetten, aangezien je op het circuit van Spa-Francorchamps relatief goed kan inhalen. In 2022 won Verstappen de race vanaf P14, in 2023 vanaf P6.