Max Verstappen heeft zich zaterdagochtend direct laten gelden op de Nürburgring. Tijdens de kwalificatiesessie voor NLS2 was zijn laatste rondje goed voor poleposition; dankzij een voorsprong van bijna twee seconden mogen de Nederlander en zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella vanmiddag vanaf de eerste startplek vertrekken. Volgens Verstappen had hij geluk met het verkeer, al heeft hij inmiddels ook veel vertrouwen opgebouwd op de Nürburgring.

“Je hebt hier altijd een beetje geluk nodig met het verkeer”, reageerde Max Verstappen na afloop in zijn beste Duits. “In mijn ronde viel dat gelukkig mee. Volgens mij was het ook de enige ronde zonder code zestig”, lachte hij. Na een vroege crash gold er tijdens een groot deel van de sessie een code zestig, waarbij de coureurs op bepaalde delen van de baan slechts zestig kilometer per uur mochten rijden.

‘Gevoel is goed’

“Maar ja, het gevoel in de auto is goed”, vervolgde Verstappen optimistisch. “Natuurlijk kunnen we altijd meer ervaring achter het stuur gebruiken. Gelukkig hadden we gisteren tijdens de tests al een hele goede dag. Vandaag schijnt het zonnetje en al met al was het gewoon een geweldige sessie.” De Nederlander gebruikt NLS2 om zich voor te bereiden op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring in mei. “Ik hou natuurlijk van GT3-auto’s en ik heb al veel 24-uursraces gezien”, vervolgde hij. “Dit jaar doe ik er zelf ook aan mee. Het gevoel op dit circuit is gewoon heel bijzonder.”

Verstappen werd tot slot gevraagd hoeveel vertrouwen hij heeft in de aankomende race, die zaterdag om 12.00 uur van start gaat. Aan zijn line-up en de Mercedes-AMG zal het niet liggen, merkte de interviewer op. “Ja, we zullen zien”, reageerde Verstappen, nuchter als altijd. “Voor mij gaat het ook om het oefenen van pitstops, waarbij je van coureur wisselt. Dat doen we in de Formule 1 natuurlijk niet. Op dat gebied kunnen we nog wel wat meer ervaring opdoen. We zullen zien.”

