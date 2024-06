Max Verstappen verscheen donderdag vijftien minuten te laat voor de FIA-persconferentie op de Red Bull Ring in Spielberg, waar zondag de Grand Prix van Oostenrijk wordt verreden. Normaal staat er op een dergelijk vergrijp een geldboete, maar de drievoudig wereldkampioen van Red Bull ontsnapte…

De vlucht van Verstappen had vertraging opgelopen, waardoor hij later op het circuit arriveerde dan de bedoeling was. De FIA was vooraf geïnformeerd en zowel team als coureur viel niets te verwijten, zo valt in een officiële verklaring te lezen. Om die reden besloot de FIA om geen sanctie op te leggen.

