Mercedes-Benz-topman Ola Källenius en Toto Wolff hebben een opmerkelijk verzoek ingediend bij de organisatoren van de Nordschleife Langstrecken-Serie (NLS). Het tweetal hoopt dat een langeafstandsrace op de Nürburgring kan worden verplaatst, zodat Max Verstappen de kans krijgt om deel te nemen. Op die manier zou de Nederlander zich kunnen voorbereiden op een mogelijke deelname aan de 24 uur van de Nürburgring.

Al geruime tijd wordt gespeculeerd over een optreden van Max Verstappen in de legendarische etmaalrace. Mercedes ziet hem graag aan de start verschijnen in een van hun auto’s, maar de praktische invulling blijkt ingewikkelder dan gehoopt. Tijdens de zogeheten season launch in Detroit maakte Verstappen duidelijk dat hij alleen wil meedoen onder strikte voorwaarden; voor hem is een gedegen voorbereiding essentieel en juist daar wringt momenteel de schoen.

Mercedes wil NLS-kalender wijzigen

“Als ik meedoe, wil ik me goed voorbereiden”, verklaarde hij tegenover de media in Detroit. “Alle voorbereidingsraces vallen echter samen met F1-weekenden. Alleen als daar iets in verandert, kan ik misschien meedoen.” Om die reden zoekt de Mercedes-top nu actief naar oplossingen. Volgens Motorsport-Total hebben Ola Källenius en Toto Wolff bij de NLS-organisatie aangedrongen op uitstel van de seizoensopener, die gepland staat voor 14 maart. Die datum valt namelijk samen met de GP van China, waardoor Verstappen onmogelijk beide evenementen zou kunnen combineren.

NLS-baas Mike Jager bevestigde tegenover het Duitse medium dat er contact is geweest over een mogelijke kalenderwijziging. “Het verzoek om een mogelijk uitstel is ingediend, maar verder niets”, liet hij weten. Een definitieve beslissing is echter nog lang niet genomen. “We onderzoeken de mogelijkheden, maar er is nog niets besloten. Het moet voor iedereen werkbaar zijn.”

Binnen de paddock is al langer bekend dat Verstappen van Red Bull toestemming heeft om deel te nemen aan zowel de voorbereidingsraces als de 24 uur van de Nürburgring. Het is één van de redenen waarom de viervoudig wereldkampioen voorlopig bij zijn huidige werkgever wil blijven. Vorig jaar mocht hij al zijn NLS-debuut maken, midden in het F1-seizoen. In de Ferrari 296 GT3 was hij direct oppermachtig op de Nordschleife.

