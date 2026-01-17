Max Verstappen geeft een update over zijn toekomst in de Formule 1. In 2025 was de verdere Formule 1-carrière van de Nederlander al vaker een geliefd onderwerp van speculatie, zeker toen er geruchten rondgingen dat hij een overstap naar Mercedes wel zag zitten. Vlak voor de start van het 2026-seizoen bevestigt Verstappen echter dat zijn doel nog altijd is om zijn carrière bij Red Bull af te sluiten, al ziet hij het aankomende Formule 1-jaar wel als ‘cruciaal’.

Nog maar ruim een week en de eerste testdagen in Barcelona gaan beginnen. Ook voor Max Verstappen betekent dat een korte winterstop dan normaliter, nu dat een geheel nieuw reglement voor de Formule 1 van kracht gaat. Red Bull neemt daarnaast voor het eerst een zelfgebouwde motor – met de naam DM01 als eerbetoon aan oprichter Dietrich Mateschitz – mee naar de grid. Teambaas Laurent Mekies rekent daarom op een moeizame seizoenstart. “Iedereen zal z’n eigen moeilijkheden en uitdagingen hebben. Ik hoop natuurlijk dat het bij ons meevalt”, vertelt Verstappen tegen De Telegraaf. “Ik kan er nu wel over stressen, maar dat heeft toch geen zin. Maar ik verwacht wel dat de onderlinge verschillen tussen teams groter zullen zijn dit jaar. Dat is altijd zo na het ingaan van nieuwe reglementen.”

Cruciaal jaar

Verstappens manager Raymond Vermeulen bestempelde 2026 eerder al als een ‘cruciaal jaar’ voor de Nederlandse wereldkampioen, en daar is de coureur zelf het mee eens. “Een cruciaal jaar? Ja, eigenlijk wel”, erkent Verstappen. Toch wil de wereldkampioen de druk niet opvoeren. “Ik denk dat ik daar van alle personen om mij heen het meest ontspannen in sta. Ik red me wel. Het komt uiteindelijk wel goed. Of er een kans is dat ik helemaal stop, al voor 2029, als de regels me niet bevallen? Nou, dan moet het allemaal wel heel negatief uitpakken.”

Verstappen heeft nog tot en met 2028 een contract bij huidige werkgever Red Bull. Topman Oliver Mintzlaff wist het echter al zeker: de Nederlander sluit zijn carrière bij de Oostenrijkse renstal af. “Dat is ook het doel, dat heb ik altijd uitgesproken”, bevestigt ook de Limburger. “Ik kan het heel goed met iedereen bij Red Bull vinden. Dat vind ik heel belangrijk. En ik heb ook altijd aangegeven dat veel dingen moeten samenvallen, en dan heb ik het niet alleen over Formule 1”, verwijst de coureur naar zijn race-activiteiten met Verstappen.com Racing buiten de koningsklasse om.

